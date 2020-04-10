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بحث عن البيئة | اعرف الآن طريقة عمل الموضوعات البحثية لطلاب المرحلة الاعدادية كبديل أساسي للامتحانات.. وزارة التربية والتعليم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:03 ص
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

بحث عن البيئة | اعرف الآن طريقة عمل الموضوعات البحثية لطلاب المرحلة الاعدادية كبديل أساسي للامتحانات.. وزارة التربية والتعليم 

بحث عن البيئة | حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عدة مواضيع بحثية يقوم الطالب باختيار أحد هذه الموضوعات ليقدم بحث علمي عن هذا الموضوع سواء مع زملائه أو بمفرده، حيث أن من بين الموضوعات البحثية المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية بحث عن البيئة.

وجاءت هذه الموضوعات البحثية بديلًا أساسيًا للامتحانات التقليدية، وذلك بعدما قررت الوزارة إلغاء الامتحانات واستبدالها بالمشروعات البحثية، موضحة أن هذه الأبحاث تفيد الطلاب في الحصول على معلومات كثيرة.

وأقرت الوزارة على الطلاب عدد من المواضيع البحثية من ضمنها بحث عن البيئة، ووضعت بعض التفاصيل والمعايير والخطوط الأساسية التي يسير عليها الطلاب لعمل البحث بشكل نموذجي يمكن تقديمه والحصول على درجة عالية فيه.

ومن المقرر أن يقدم الطلاب هذه الأبحاث إلى المدارس الخاصة بهم ليقوم الموظف المختص برفع الأبحاث على منصة "أدمودو" التعليمية لتقييمها.

بحث عن البيئة
تتضمن البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر، حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل بداية من التفاعلات الكيميائية التي تتم في المعامل امتدادا إلى النشاط الاقتصادي في مجتمع ما، في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

- توضيح آثار التفاعلات الكيميائية على البيئة وعناصر المناخ المختلفة مع تضمين البحث الإحصاءات والأشكال البيانية التي تعبر عن ذلك.

- كتابة نصائح للحفاظ على البيئة باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية.

- الاستعانة بما درسته في مجال الرياضيات للتعبير حسابيا أو بيانبا عن أحد جوانب مشروعك البحثي.

- كتابة مقال قصير توضح فيه المعلومات والمفاهيم التي توصلت إليها من خلال مشروعك البحثي.

كيفية عمل بحث طلاب الاعدادي
أنشأت وزارة الصحة المكتبة الرقمية لكي يستفيد الطالب منها في عمل البحث ومذاكرة المناهج التي يدرسها في المدرسة، ولكي يقوم بعمل بحث نموذجي يتبع الخطوات التالية:

- يدخل الطالب على المكتبة الرقمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- يبحث في خانة "البحث" عن الكلمة التي ستكون محور موضوع البحث.

- ستظهر أمامة موضوعات عن هذا الموضوع في مختلف المناهج الدراسية، يقوم بفتح هذه الموضوعات ومراجعتها واختيار المعلومة التي تساعده على كتابة البحث.

طريقة كتابة بحث الطلاب
بعد الحصول على كافة المعلومات يتم تدوينها في البحث على النحو التالي:

- عنوان البحث.

- كود الطالب.

- مقدمة البحث.

- موضوع البحث.

- الاستنتاج الذي وصل له الطالب.

يجب أن يضم ملخص من 40 لـ50 كلمة، والموضع بين 400 لـ500 كلمة، والكلمات الإنجليزية بين 15لـ30  كلمة.



بحث عن البيئة | اعرف الآن طريقة عمل الموضوعات البحثية لطلاب المرحلة الاعدادية كبديل أساسي للامتحانات.. وزارة التربية والتعليم 

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