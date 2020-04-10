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الزراعة: مشروعاتنا منذ 2014 ساهمت في سد الأزمة أمام كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير للمشروعات الزراعية منذ 2014، وهو ما انعكس على الوضع حاليا، حيث تستطع الدولة توفير احتياجات المواطن من الغذاء في ظل أزمة كورونا.

وأشار "القرش"، اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع يكفي احتياجات المواطن لنحو 3 أشهر على الأقل، موضحا أنهم يحرصون على وجود تكامل بين مشروعات الوزارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنهم يعملون على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وتعظيم دور الجمعيات التعاونية والزراعية يساهم في تقليل التكلفة التي يتحملها المزارع في زراعة الأرض، وتسويق منتجه بشكل أفضل، فيحصل على ربح أكبر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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