مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

صرح رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور إن تعاقد القلعة البيضاء مع أحمد فتحى وحسام عاشور أمر محتمل ولكن من يستطيع أخذ هذا القرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.









وخلال تصريحات عبر قناة الزمالك مساء أمس الخميس قال منصور: "نحن لا نخطف لاعبين من أنديتهم،و لا ننتهز الفرصة لكي نتعاقد معهم، أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد.









وتابع رئيس الزمالك قائلا: من الممكن التعاقد مع أحمد فتحى وحسام عاشور فعو أمر محتمل ، مؤكدا إذا طلب كارتيرون "لبن العصفور" سننفذ ما يطلبه".





وأوضح مرتضى منصور أن ما يتردد بأن النادى لا يمتلك أموال التعاقدات شائعات مغرضة، ونحن لدينا الأموال لشراء عاشور وفتحي وفعل ما نريد.



