غسان مسعود: "انتظروا غموضاً مشوقاً" في "مقابلة مع السيد آدم"

من المقرر أن يطل غسان مسعود في موسم دراما رمضان 2020، بشخصية "ستثير حيرة المشاهدين"، عبر مسلسل تلفزيوني "يشكل مستوى جديد من الطرح في الدراما السورية".





ويؤدي مسعود في المسلسل، دور "آدم"، "أستاذ جامعي خبير في الطب الشرعي"، يتعرض لضغوطات عنيفة من "جهات نافذة"، بهدف تغيير تقريره حول إحدى الجرائم، الأمر الذي سيتسبب به بكارثةٍ عائلية، ستغير مسار حياته كلياً، وتحوله إلى "قاتل متسلسل لا يترك وراءه أي دليل".





المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، ويأخذ اسمه "مقابلة مع السيد آدم" من هذه الشخصية، التي وصفها غسان مسعود بُرودها بـ "الملفت، وسيشكل لغزاً بالنسبة للمشاهدين"، وتوجه إليهم قائلاً: "انتظروا عملاً مختلفاً، وشخصية مختلفة بالنسبة لي، وغموضاً مشوقاً في العمل..."





وأكد مسعود لـ CNN بالعربية تعاقده مع شركة إنتاج مصرية، للمشاركة بفيلمٍ سينمائي إلى جانب ممثلين مصريين وعرب، لكنه رفض التصريح عن تفاصيل المشروع، احتراماً لالتزامه بالصمت أمام الجهة المنتجة، التي وصفها بـ "المحترمة والاحترافية"، قائلاً: "جذبوني بسهولة، ولم يضطروني لأتحدث كثيراً."





وبذلك يعود الفنّان السوري غسان مسعود للمشاركة بالسينما المصرية، بعد 12 عاماً على بطولته لفيلم "الوعد"، غيابٌ علقّ عليه بالقول: "لم يمر موسم إلا ودعيت إلى مصر، وأنا شاكر لهم جداً، لكن لم أوفق لذلك ولأسباب عديدة لست بصدد ذكرها."