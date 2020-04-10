ليدي جاجا: الزواج والإنجاب قمة أولوياتي في الحياة

أكدت المطربة المثيرة للجدل، ليدي جاجا، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة استثنائية تتمنى أن تخوضها.

وأشارت إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: "أريد أن أكون أماً".

وأوضحت مطربة "حب غبي" أن لديها أهدافاً في الحياة تسعى لتحقيقها، من بينها المزيد من الموسيقى والغناء، والمزيد من التمثيل، والمزيد من عمل الخير مع مؤسستها غير الربحية التي تساند الشباب وتعني بصحتهم النفسية.

وصرحت بأنها تحلم بالأمومة، ولا تتخيل المتعة والسعادة من أن تحمل في أحشائها إنساناً يكبر بداخلها، وتكون وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياته وصحته حتى تنجبه.