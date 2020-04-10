Advertisements

مصر تشارك باجتماع "أوبك+" عبر الفيديو كونفرانس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:31 ص
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

تشارك مصر في أجتماع ( أوبك + ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشى فيروس كورونا فى دول العالم.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك ( أوبك + ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشى فيروس كورونا فى دول العالم.
 
وجاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول  الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو .
 
وأشار "الملا"،  إلى أهمية الاجتماع الوزارى فى هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك + ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمى بما ينعكس إيجاباً على أطراف العلاقة التى تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.

 
وتوصل إجتماع أوبك بلس لاتفاق مبدئى بخفض الإنتاج 10 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو، وذلك خلال مشاورات اليوم التى تخللت اجتماع افتراضى برئاسة السعودية ومشاركة عدد من الدول من بينهم روسيا والنرويج.
 
وحدث تقارب بين السعودية وروسيا ساعد على إزالة العقبات أما الوصول إلى اتفاق، وبحث أعضاء أوبك+ وآخرون تخفيضات لإنتاج النفط. 
 
كانت هناك توقعات قبيل الاجتماع بأن تتراوخ معدلات الخفض فى الإنتاج بين 10 إلى 15 مليون برميل يوميا.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير البترول والثروة المعدنية تفشى فيروس كورونا اوبك بلس الفيروس كورونا أوبك+

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 9 ساعات

زوجة نجم الزمالك تشن هجوما قاسيا على مفبرك صورة تخصها (صورة)

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ أقل من ساعتين

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 8 ساعات

بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة نجمة شابة عن عمر 25 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 9 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 19 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"رويترز": روسيا والسعودية اتفقتا على زيادة إنتاج النفط في سبتمبر

السعودية تستعد لخفض إمداداتها من النفط بنحو 500 ألف برميل في ديسمبر

نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق "أوبك"

وزير الطاقة يعلن تعافي إنتاج المملكة من النفط في أكتوبر ونوفمبر

اسعار النفط تقفز بعد توصل السعودية وروسيا لتعميق اتفاق خفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس.. خام برنت يسجل 77 سنتا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر