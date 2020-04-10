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خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق مفاجأة صادمة بشأن انضمام أحمد فتحي نجم الأهلي لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج على قناة الزمالك: "الكلام الرسمي والأكيد فتحي لن ينضم لبيراميدز".

 

وأضاف: "يقال أن اللاعب حصل على مقدم عقد سنة ولا أعرف الرقم بالتحديد لكن الأكيد أنه حصل على مقدم عقد".

 

وتابع: "الزمالك لن يضم أحمد فتحي حتى لو حصل على مليون جنيه في الموسم الواحد".

 

وأنهى الغندور حديثه قائلا: "هناك سيناريو قوي جدا، كيف يعود أحمد فتحي للنادي الأهلي مرة أخرى وهل من الممكن أن يرتدي قميص الأهلي من جديد وما هو موقف اللاعب".

 

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