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مي كساب تطرح أغنية "إمتى" عبر اليوتيوب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
طرحت الفنانة مى كساب، أغنية جديدة لها بعنوان "إمتى"، على قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب".

 الأغنية من  كلمات وألحان وتوزيع زوجها الفنان أوكا، وتسجيل وميكس وماستر جورج يعقوب، فيديو أحمد شوشة.

على صعيد أخر شارك حاليا مى فى المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" من بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج  المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

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