بولندا.. الحكومة: قد نصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا قريبا

أعلن المتحدث باسم الحكومة في بولندا، بيوتر مولر، اليوم الجمعة، أن البلاد قد تشهد ذروة تفشي فيروس كورونا في الأيام القادمة.

أعلن المتحدث باسم الحكومة في بولندا، بيوتر مولر، اليوم الجمعة، أن البلاد قد تشهد ذروة تفشي فيروس كورونا في الأيام القادمة.