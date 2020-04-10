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بولندا.. الحكومة: قد نصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا قريبا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن المتحدث باسم الحكومة في بولندا، بيوتر مولر، اليوم الجمعة، أن البلاد قد تشهد ذروة تفشي فيروس كورونا في الأيام القادمة.

وقال "مولر" لقناة "تي في بي إنفو" العامة: "يبدو أنه إذا حافظنا على انضباطنا، فهناك احتمال أن يصل ارتفاع الإصابة هذا إلى أقصى حد له في الأيام القادمة، وأن يتباطأ تدريجيًا في وقت لاحق"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، ماتيوز موراويكي، إن بولندا قد تشهد ذروة العدوى في مايو أو يونيو.

أبلغت بولندا عن 5.575 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 174 حالة وفاة حتى يوم الخميس.

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