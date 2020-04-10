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الصحة الكويتية: شفاء 12 حالة.. وارتفاع إجمالي المتعافين لـ123

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الجمعة عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الخميس، عن تأكيد إصابة 55 حالة جديدة بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 910 حالات.

هذا وتوقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار الشيخ باسل الصباح في تصريحات صحفية خلال مقطع مصور تم تداوله على تويتر، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو المقبل، بحسب تقديراته.

وأوضح وزير الصحة الكويتي في تصريحاته، أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معربًا عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم، إلى ما يقرب من 1.5 مليون شخص، فيما بلغت أعداد الوفيات 83 ألفًا و471 حالة وفاة.

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