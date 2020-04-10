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تأجيل تحضيرات فيلم ليلى علوي ونيللي كريم بسبب فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
قررت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة ليلى علوي، والفنانة نيللي كريم، وقف التحضيرت الخاصة بالعمل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يتم استئنافها بعد الانتهاء من إجزة عيد الفطر المبارك.

وتم توقف تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" أيضا للفنانة ليلى علوي، والذي تشاركها بطولته الفنانة زينة، ولم يتحدد الشركة موعد العودة لاستئناف التصوير بعد.

أما الفنانة نيللي كريم، فتواصل تحضير مسلسلها الجديد "100 وش" والذي ستخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2020.

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