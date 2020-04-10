الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

نفي مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي طوال الأسبوع المنتهي وأكد المركز الإعلامي للمجلس في بيان له، ما يلي:





1- لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.





2- لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.





3- لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة.





4- لا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية وذلك حرصا من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.





5- لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها.





6- أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.





7- لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.





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