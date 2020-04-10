أستاذ فيروسات بالصين يكشف المدة الأفضل لعزل المشتبه بكورونا

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، إن الصين قررت مد فترة العزل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى 28 يوم كإجراء احترازي نظرا لاختلاف فترة حضانة الفيروس من شخص لأخر.





وأشار "عطية"، اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التجربة الصينية تعد تجربة رائدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليه، منوها بأن الصين اتخذت قرارات أكثر تشديدا وتعسفا من القرارات التي اتخذتها مصر في مواجهة نفس الأزمة.





وأضاف أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، أن الصينيين أكثر ادراكا للأزمة من المصريين في تطبيق الاجراءات، منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة الأزمة ممتازة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



