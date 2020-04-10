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بعد رسالة السيسي بالشارع.. 3 تحركات هامة بشأن أدوات الوقاية من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:51 ص
جولة الرئيس
جولة الرئيس
أحمد القاسم
بمروره على أحد مواقع العمل، فاجئ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من العاملين وعبر عن استغرابه من عدم ارتدائهم كمامات خلال فتر العمل، محذرا من عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ففي الساعات الأخيرة، عنف الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولا عن موقع عمل، بعد أن رأى عمالا لا يرتدون الكمامات الطبية الواقية، وذلك خلال جولة لتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وهو يوبخ مسؤولا عن الموقع.

ووقتها أمر السيسي مرافقيه بتوزيع كمامات فورا على العمال، مضيفا بلهجة حادة: "لو أتيت غدا ووجدتهم لا يرتدون كمامات ستكون هناك مشكلة كبيرة".

مبادرة عشان أهالينا
وبعد هذا المشهد بدأت تظهر عدة تحركات بشأن الكمامات وأدوات الوقاية، ففي القاهرة، أطلق محافظها اللواء خالد عبد العال مبادرة "عشان أهالينا" لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وتشمل المبادرة إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و12 صابونة وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.

كمامات طبية للعمال
وفي بيان رسمي، أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن القيام بالتنسيق في المحافظات مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وفي نفس السياق، طلب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

المواطنون يساعدون الدولة
وعلى نفس الوتيرة، ساعد المواطنين في نشر الكمامات بين العمال تطبيقا لتعليمات الرئيس فعلى سبيل المثال، واصلت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، جهودها لمساندة الدولة فى إجراءاتها للتصدى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال توزيع أدوات الوقاية على العمال بمدينة نصر من كمامات وجوانتات للوقاية من الإصابة بالمرض أو منظفات للتطهير لعدم نقل العدوى.

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