في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. من هو الفنان الذي علمه الصلاة؟





من المعروف أن الفنان الراحل عمر الشريف اسمه الحقيقي هو ميشيل ديمتري شلهوب، وأنه تربى على الديانة المسيحية، إلا أنه أعلن إسلامه ليستطيع الزواج من الفنانة فاتن حمامة.

الفنان جميل راتب كشف أنه كان أول من علّم الشريف الصلاة، وذلك خلال اشتراكهما معا في فيلم لورانس العرب ، وذلك في خمسينيات القرن الماضي.





جميل راتب أكد أنه كانت تجمعه بالشريف علاقة قوية تمتد منذ زمن طويل، ووصفه بأنه إنسان نادر بهذا الزمن، وذلك لكونه يمتلك صفات فنية وإنسانية لا توجد عند غيره.

يحل اليوم العاشر من إبريل، ذكرى ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، واحدا من أهم علامات السينما المصرية، لم يكتف بالنجاح الذي حققه على صعيد السينما المصرية، واتجه للسينما العالمية فحفر اسمه بماء من ذهب في سجالها.