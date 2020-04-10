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برشلونة يحدد نجم مانشستر سيتي بديلا لسيميدو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:52 ص
سيميدو
سيميدو
مصطفى صابر

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة مستعد لتقديم نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي مقابل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

انضم كانسيلو إلى  مانشستر سيتي من يوفنتوس الصيف الماضي ، لكنه كافح من أجل الحفاظ على مكان في تشكيلة بيب جوارديولا.

ووفقًا لصحيفة التلغراف ، فإن برشلونة تسعى للحصول على خدمات كانسيلو، الذي ظهر في 11 مباراة بالدوري الانجليزي هذا الموسم. 

وأوضح التقرير أن برشلونة يفضل صفقة تبادلية باللاعب نيلسون سيميدو بسبب قلة الأموال بعد انتشار فيرس كورونا حول العالم.

لعب سيميدو  111 مباراة مع برشلونة منذ وصوله من بنفيكا في عام 2017 ، وسينتهي  عقده في كامب نو خلال عام 2022.

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