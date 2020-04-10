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بيل جيتس محذّراً: سيكون هناك وباء يشبه كورونا كل 20 عاما في المستقبل (فيديو)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:12 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
حذر الملياردير الأمريكي "بيل جيتس" ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، خلال مقابلة بالفيديو مع صحيفة فاينانشال تايمز، من أن العالم سيواجه وباءًا عالمياً كل 20 عاماً ما لم يتم بذل المزيد من الجهود للمساعدة في التصدي للأمراض الفتاكة مثل فيروس كورونا.

وقال الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 64 عاماً، إن نمو السفر في العالم يعني أن التهديد الناجم عن أوبئة الفيروسات أعلى من أي وقت في التاريخ.

وقد حذر مؤسس مايكروسوفت منذ فترة طويلة من الأمراض شديدة العدوى وأنفق الملايين من ثروته الشخصية للمساعدة في إعداد البلدان النامية لمثل هذا السيناريو.

وأكد جيتس: "هذا هو أكبر حدث قد يتعرض له الأشخاص طوال حياتهم."، وأكمل، "أنه هناك احتمال ذو مغزى، ما النمو المتزايد لحركة السفر حول العالم، أن يأتي أحد هذه الأشياء كل 20 عاماً أو نحو ذلك، وبالتالي يتوقع المواطنون من الحكومة أن تجعلها أولوية".

كما قال انه يتعين على الدول الغنية دعم مكافحة العالم النامي للفيروس.

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