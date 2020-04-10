لن تصدق.. عمر الشريف بديلا لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم

في العاشر من شهر أبريل عام 1032، بمحافظة الإسكندرية، ولد طفل يدعى ميشيل، لم يكن يعرف المحيطون به أنه سيصبح فنانا عالميا، وويسطر اسمه في صحف العالم فهو الفنان الارح لعمر الشريف، فتى أحلام الفتيات في جيله والأجيال التي لم تعاصره.

وفي هذا اليوم نقف على أبرز المواقف والكواليس التي خلفت تصوير أعماله الفنية، حيث كشفت الفنانة إسعاد يونس مفاجأة عن الفيلم العربي الشهير "إشاعة حب" وهي أن أبطاله، لم يكونوا هم الأبطال منذ البداية.

إسعاد يونس، أكدت في برنامجها "زي مبؤلك كده" على إذاعة "الراديو 9090"، إن الفيلم كان في الأصل مكتوب للفنان إسماعيل ياسين، حيث كان سيقوم بدور "حسين"، والذي جسده عمر الشريف فيما بعد.

وأضافت أن الفيلم كان كوميدي بشكل كبير، ولكن إسماعيل ياسين كان منشغلا بأعمال كثيرة فلم يستطع أن يشارك فيه، ففكر المخرج فطين عبد الوهاب أن يغير في الفيلم وأن يقدم فنانين اشتهروا بأدوار تراجيدية ليظهروا في شكل مختلف كوميدي، أمثال عمر الشريف ويوسف وهبي، وبالفعل حقق الفيلم نجاحا كبيرا