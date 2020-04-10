Advertisements

لن تصدق.. عمر الشريف بديلا لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

في العاشر من شهر أبريل عام 1032، بمحافظة الإسكندرية، ولد طفل يدعى ميشيل، لم يكن يعرف المحيطون به أنه سيصبح فنانا عالميا، وويسطر اسمه في صحف العالم فهو الفنان الارح لعمر الشريف، فتى أحلام الفتيات في جيله والأجيال التي لم تعاصره.

وفي هذا اليوم نقف على أبرز المواقف والكواليس التي خلفت تصوير أعماله الفنية، حيث كشفت الفنانة إسعاد يونس مفاجأة عن الفيلم العربي الشهير "إشاعة حب" وهي أن أبطاله، لم يكونوا هم الأبطال منذ البداية.

إسعاد يونس، أكدت في برنامجها "زي مبؤلك كده" على إذاعة "الراديو 9090"، إن الفيلم كان في الأصل مكتوب للفنان إسماعيل ياسين، حيث كان سيقوم بدور "حسين"، والذي جسده عمر الشريف فيما بعد.

وأضافت أن الفيلم كان كوميدي بشكل كبير، ولكن إسماعيل ياسين كان منشغلا بأعمال كثيرة فلم يستطع أن يشارك فيه، ففكر المخرج فطين عبد الوهاب أن يغير في الفيلم وأن يقدم فنانين اشتهروا بأدوار تراجيدية ليظهروا في شكل مختلف كوميدي، أمثال عمر الشريف ويوسف وهبي، وبالفعل حقق الفيلم نجاحا كبيرا

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 9 ساعات

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 19 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ 33 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 13 ساعة

زوجة نجم الزمالك تشن هجوما قاسيا على مفبرك صورة تخصها (صورة)

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة نجمة شابة عن عمر 25 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ حوالي 5 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ ثلث ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر