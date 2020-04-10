Advertisements

المجر تسجل أكبر ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في المجر بنسبة 210 إلى 1190، وهي أكبر زيادة يومية فردية منذ تفشي الفيروس، حسبما أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة.

ووفقًا للحكومة، توفى سبعة وسبعون شخصًا حتى الآن. وأظهرت احصاءات الحكومة، أن قفزة، اليوم الجمعة، في الحالات تشمل 151 إصابة في دار مسنين في بودابست توفى منهم سبعة اشخاص، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت، إن عدد الإصابات يمكن أن يزداد أكثر في الدار، التي تتسع لأكثر من 500 شخص، حيث لا تزال الاختبارات المعملية جارية.

مددت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، يوم الخميس إغلاق البلاد إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بمراعاة الأمر على الرغم من عطلة عيد الفصح.

لقد أعطت الأزمة "أوربان" التحدي الأصعب لحكمه الذي دام عقدًا. استجابته - للحكم بمرسوم إلى أجل غير مسمى - أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تسجيل ما يقرب من نصف الحالات المؤكدة في العاصمة بودابست، حسبما أظهرت حصيلة الحكومة، مطالبة المواطنين بمراعاة القيود المفروضة على حركة السكان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مع وصول طقس الربيع في الأيام الأخيرة، سعى المجريون للبحث عن أماكن ترفيهية، مما دفع رؤساء البلديات والمجالس المحلية إلى التوسل إلى الجميع للبقاء بعيدًا.

اتخذ عدد من الحكومات المحلية إجراءات تقييدية خاصة بها، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى أماكن العطلات وإغلاق مواقف السيارات حولها.

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 13 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 19 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 9 ساعات

زوجة نجم الزمالك تشن هجوما قاسيا على مفبرك صورة تخصها (صورة)

منذ ساعة و 27 دقيقة

بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة نجمة شابة عن عمر 25 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ 36 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

10:46 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر