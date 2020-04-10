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ننشر رابط المكتبة الرقمية ذاكر بعدما أوصى وزير التعليم باستخدامها في الأبحاث

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:15 ص
المكتبة الرقمية
المكتبة الرقمية
حظيت المكتبة الرقمية ذاكر خلال الساعات الاخيرة بعمليات بحث كبيرة على محرك البحث جوجل ، حيث يسعى الان جميع الطلاب واولياء امورهم للوصول لـ رابط المكتبة الرقمية، استعدادا لإستخدامها في اعداد المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام.

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط المكتبة الرقمية ذاكر من خلال الضغط على الرابط التالي https://study.ekb.eg/guides

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب المدارس الاعتماد على مراجع او مصادر معلومات متعددة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : أنه يمكن للطالب اللجوء إلى كتاب المدرسة ، أو المكتبة الرقمية ذاكر التي ننصح بها الطلاب بشدة .

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها كلامه للطلاب : "واحنا بنشكل المجموعة لو واحد بس فيكم عنده انترنت ودخل على المكتبة الرقمية جاب المعلومات المجموعة كلها هاتستفيد".
وشرح وزير التربية والتعليم كيفية استخدام المكتبة الرقمية ذاكر في البحث عن المعلومات المطلوبة لعمل المشروعات البحثية. 

حيث قال وزير التربية والتعليم : على الطالب ان يفتح موقع المكتبة الرقمية ذاكر ، ثم يكتب الطالب الكلمة المفتاحية الرئيسية لموضوعه البحثي الذي يبحث عنه ، وذلك في خانة البحث الموجودة أعلى المكتبة الرقمية

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بعد ذلك يمكن الاستعانة بالكلمات الدالة الموجودة على يمين المكتبة الرقمية لتحديد الصف الدراسي ، لتصفية الموضوعات ، إلى قائمة موضوعات تناسب المرحلة العمرية الخاصة بالطالب.

وقال وزير التربية والتعليم: هذه الوسيلة الالكترونية اسهل كثيرا من البحث الكتاب الورقي ، حيث توفر مصادر كثيرة جدا في وقت قليل جدا.

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الكلمات المفتاحية

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