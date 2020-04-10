الحكومة ترد على أنباء صرف السلع التموينية إلكترونيا

أكد مجلس الوزراء عدم صحة ما تناقلته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونيا وأنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين بمختلف المحافظات.





وقال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة التموين أكدت أن عملية صرف السلع مستمرة على مدار الشهر من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، تجنباً للزحام والتجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين.





كما أكدت وزارة التموين على توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، متابعة: في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528 أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.





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