وزيرة التضامن: خطة صرف المعاشات لشهر أبريل نجحت

تلقت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حول صرف معاشات شهر أبريل وفق الخطة المعدة للصرف.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من صرف ما يزيد على 82% من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر أبريل مع آخر يوم لصرف الشريحة الثالثة.

وأكد التقرير انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وصرف معاشات أبريل لجميع الشرائح خلال المدد المخصصة لها، والتي بدأت منذ الأول من هذا الشهر، على أن يتم الصرف بداية من الأحد 12 أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.





ونوه التقرير بأنه بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر أبريل 6.281 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيه.





ولفت التقرير، إلى أن عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه.





وذكر التقرير أن هناك 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.





ومن ناحيتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن خطة الصرف التي أعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفة والمحافظات كافة، من أجل سلامة أصحاب المعاشات إلى جانب المجهود الكبير من موظفي التأمينات طوال الأيام الماضية.





وزيرة التضامن توجه بالاستعداد اللازم لصرف معاشات أبريل





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.





تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على أيام لمنع التكدس





وتضمنت الإجراءات تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام؛ لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب





كما تضمنت إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد وتوفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.





وتم السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.





خطة صرف المعاشات





واعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، على أن يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام 1، 2، 4 من أبريل.





أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام 5، 6، 7 من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي 8 و9 أبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



