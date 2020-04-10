أخطرها بشأن السلع والقمح.. 12 شائعة نفتها الحكومة

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية، أبرز وأخطر تلك الشائعات:

5 شائعات بشأن كورونا





البداية عندما نف مجلس الوزراء، تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.





وقال: إنه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي انتشار فيروس كورونا، وكذلك ولا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية.





وبشأن الأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المجلس، أنه لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، وأنه لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، بعد أن انتشرت شائعات بشأن نفص المستلزمات الطبية بالمدارس.





لا تأجيل للامتحانات





أما بالنسبة لمواعيد الامتحانات سواء بتأجيلها أو بإلغاءها، فنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة أو استبعاد أي مواد منه.





وأوضحت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة والتي من المقرر أن تبدأ 7 يونيو 2020، وتستمر حتى 5 يوليو من العام نفسه.





وفي السياق نفسه، نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في مواعيدها.





4 شائعات تنفيها التموين





وبشأن أسعار السلع، قالت وزارة التموين: إنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي من دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكافٍ.





ونفت الوزارة أيضا، ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق، وأن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا منه يكفي لشهور





الوزارة نفت صحة توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، مؤكدة أن كل المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح.





وشددت على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.





وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونيًا، وأنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين بمختلف محافظات الجمهورية.





شائعة نقص القمح





وعن شائعة نقص القمح، قالت وزارتي الزراعة والتموين: إن مخزون القمح الاستراتيجي آمن وكافٍ، ويتوقع حصاد 9 ملايين طن قمح محلي من خلال المساحة المنزرعة حاليًا والتي تبلغ 3.4 مليون فدان.





توقف العمل بمشروعات النقل





ونفت وزارة النقل والمواصلات، ما يتردد من شائعات بشأن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التابعة لهيئة الأنفاق، وأن كل المشروعات بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة من دون توقف.



