روجينا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها على "إنستجرام"

Advertisements

نشرت الفنانة روجينا صورة لها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "روجينا" في الصورة وكانت ترتدي فستان أزرق مطرز من الكم بخيوط ذهبية يشبة لحد كبير اللبس المغربي.



وعلقت"روجينا" علي الصورة قائلة:"صباح الخير والسعاده والصحة والأمل واليقين بالله إن في كل محنة منحة من رب العالمين "



وتبادل جمهور"روجينا" معها التعليقات قائلين :" صباح الرقة والجمال، صباح القمر، أحلي روجينا في الدنيا، الأزرق تحفة عليكي"



يذكر أن" روجينا "ممثلة مصرية لها العديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية، وهي زوجة الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية"