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رئيس الفيفا: "حياة شخص واحد أهم من أي مباراة كرة قدم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:33 ص
إنفانتينو
إنفانتينو
صرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"أن حياة فرد واحد أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم، وأن إجبار الاتحادات على استئناف البطولات سيكون قراراً غير مسؤول في خضم جائحة كورونا.

وقال إنفانتينو: "نفكر حالياً في 3 أشياء مرتبة وفقاً للأولوية: أولاً الصحة، بعدها مساعدة مجتمع كرة القدم في هذا الوقت الصعب، وأيضاً مستقبلاً في الطريقة التي سنخرج بها من هذا الوضع أفضل من ذي قبل"، في مقابلة نشرها موقع أول إسبورتي البرازيلي.

وأوضح أن هذا الخروج يجب أن يكون بطريقة "استراتيجية وموحدة، وبالتنسيق والاستماع لأفكار الجميع"، رغم اعترافه بأن المشهد الحالي معقد لأن "حياة بشرية واحدة لا يجب أن المخاطرة بها من أجل مباراة أو بطولة أو مسابقة دوري".

وأضاف: "ينبغي أن ندرك هذا الأمر جميعاً بكل وضوح، يتعين علينا التعلم من ذلك، الإجبار على استئناف المسابقات سيكون غير مسؤولاً إذا لم يكن الأمان متوافراً بنسبة 100%، وإن كان يجدر بنا الانتظار قليلاً فسنفعل ذلك، من الأفضل أن ننتظر على أن نخاطر".

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