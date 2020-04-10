Advertisements

الغرف التجارية تكشف بديل معارض "أهلا رمضان" بعد إلغاءها هذا العام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق مع المنتجين والتجار على توفير السلع استعدادا لشهر رمضان بخصومات تتراوح من 10 إلى 30% في نحو 1800 سلسلة تجارية بديلة عن معرض "أهلا رمضان"، والذي تعذر إقامته بسبب فيروس كورونا.

وأشار "عز"، اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه المنافذ التجارية ستوفر كافة احتياجات شهر رمضان للمواطن، وسيقام شوادر خارجها لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، منوها بأن السلاسل التجارية ستسقبل الجمهور حتى نهاية وقت الحظر.

وأضاف أن المبادرة مستمرة لمدة شهر حتى يكون هناك مدة أطول أمام المواطنين، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة عليا لحصر الرصيد الاستراتيجي للسلع الموجود في مصر، بخلاف رصيد وزارة التموين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الفجر أهلا رمضان أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 10 ساعات

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 20 ساعة

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

منذ ساعة و نصف

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 11 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

موقف الإفتاء من صيام رمضان في ظل أزمة كورونا

عاجل.. حقيقة بيع السلع التموينية إلكترونيا

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

محافظ المنيا: انتهاء فترة العزل المنزلي على قريتين بالمحافظة دون تسجيل إصابات جديدة

الغرف التجارية: "أسعار الذهب هتنط الفترة الجاية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر