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مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد التضحيه بواحد من نجوم الفريق للتعاقد مع النرويجي إرلينج براوت هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان زيدان قد وضع التعاقد مع هالاند على رأس أولويات ريال مدريد في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

 

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أنه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا فإن نادي ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع نادي بوورسيا دورتموند ليتمكن من ضم هالاند.

 

وكشفت الصحيفة أن النادي الملكي يفكر في بيع المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق والمعار لصفوف بوروسيا للنادي الألماني بشكل نهائي مقابل الحصول على هالاند.

 

وكان بوروسيا دورتموند قد أظهر بالفعل رغبة في التعاقد مع حكيمي بشكل نهائي بعد تألقه الواضح مع النادي.

 

وقد شارك إرلينج براوت هالاند في 8 مباريات حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال بطولة الدوري الألماني الممتاز وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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