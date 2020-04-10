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البيان الختامي لإجتماع "أوبك+" للحفاظ على استقرار الأسواق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:42 ص
منظمة أوبك
منظمة أوبك
صدر البيان الختامى عن اجتماع "أوبك +" الوزارى التاسع الاستثنائى،  والذى نص على الالتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمى والمصالح المتبادلة للدول المنتجة، وتأمين الإمدادات للدول المستهلكة، وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر، وتم الاتفاق على خفض 10 ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر بدءاً من الأول من مايو حتى نهاية يونيو القادمين، وخلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، سيتم خفض 8 ملايين برميل يومياً يعقبها خفض نحو 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً بدءاً من يناير2021 حتى نهاية أبريل 2022.
  
وأشار البيان الصحفى الصادر عن منظمة الأوبك، إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى العاشر من يونيو 2020 عبر الفيديو كونفرانس لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن فى سوق البترول العالمى.

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سعر الخام تخفيض الانتاج النفطي الاجتماع الاستثنائي اسعار النفط

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