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بعد غلق المساجد.. 3 رسائل جديدة من المؤسسات الدينية بشأن صلاة الجمعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
عدة رسائل جديدة خرجت من مؤسسات الدولة خلال الساعات الأخيرة بشأن صلاة الجمعة، سواء عن طريقة إقامتها أو الفتاوى الخاصة بها في االظروف الحالية التي تمر بها البلاد بعد غلق المساجد كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لا تنعقد بدون إذن ولى الأمر 
فقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولى الأمر أو من ينيبه فى إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص فى الظرف الراهن إثم ومعصية، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية: الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين.

لا تنعقد على أسطح المساجد
وفي بيان رسمي، أضاف أن صلاة الجمعة لا تنعقد فى الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أى مخالفة من المخالفات.

لا تجوز بالمنزل أو خلف التليفزيون
وفي نفس السياق، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لا تجوز صلاة الجمعة اليوم فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو بل تصلى ظهرًا أربع ركعات.

وكذلك ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية يقول:" هل يجوز صلاة الجمعة ركعتين وخطبة في المنزل بأهل بيتي ؟"، فرد مستشار المفتي قائلا: لا تصح إقامة صلاة الجمعة ركعتين وبخطبة في المنازل ؛ لأن صلاة الجمعة سميت بذلك - كما يقول أهل اللغة والشرع - لاجتماع الناس فيها، وبالاجتماع المخصوص في الأماكن المأذون لها صارت الجمعة شعارًا من الشعائر، ولذلك لا تُصَلَّى في البيوت، لأن ذلك يُخْرِجُها عن المقصود الأصلي منها، وهي أنها شِعارٌ لاجتماع الناس في أماكن مخصوصة ومأذونة.

وأضاف عاشور: كل ذلك يستنبط من طلب النداء لها ومن السعي إليها، وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) أيْ: إلى الأماكن التي تصلى فيها وهي المساجد أو ما كان في حكمها بإذن ولي الأمر، وعليه فلا تصح صلاة الجمعة في البيوت بخطبة وركعتين. وإنما تُصَلَّى ظهرًا أربع ركعاتٍ.
هذا ما ينتظر المخالفين
وعلى جانب آخر، رفعت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ القصوى، على مدى ساعات اليوم الجمعة، لمتابعة تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، وجهت وزارة الأوقاف المختصين بالمتابعة بتحرير محضر رسمي لأي شخص يجمع الناس للجمعة أو أي صلاة في محيط أي مسجد في أي وقت طوال فترة الغلق.

وأكدت على مديري المديريات والإدارات التنسيق مع المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، وشددت على ضرورة تكثيف المتابعة اليوم الجمعة، وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة، علمًا بأنه سيتم إنهاء خدمة من يقوم بفتح أي مسجد أو يقصر تقصيرًا ينتج عنه فتح أي مسجد.

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