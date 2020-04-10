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السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:49 ص
موقع الحريق
موقع الحريق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق محدود شب في مستشفى شربين العام، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين بنشوب حريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومباحث مركز شربين، برئاسة العميد سامي الحديدي، وطارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين ومسئولي ادارة الأزمات والكوارث بديوان رئاسة مركز شربين، إلى مكان الحادث.

وتم الدفع ب3سيارات اطفاء، وبالفحص تبين حدوث حريق فى غرفة طبيب بالدور الرابع بسبب ماس كهربائي، ونتج عن الحريق إتلاف جميع محتويات الغرفة بالكامل، وتم نقل 3 مصابين عظام بالعناية إلى غرفة أخرى لابعادهم عن مكان الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص محتويات الحريق وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد اخر شهدت مدينة المنصورة حملة مكبرة لضبط النباشين ومداهمة أوكارهم وأكد محمد الأمين ئيس حى غرب المنصورة أنه سيتم تكثيف الحملات على أكثر ظاهرة باتت تؤرق المواطنين الا النباشبن، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة أشكال التعديات بنطاق الحي، وشن حملة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع الكائنة بنطاق الحي.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون احمد عبادة وكيل ادارة الاشغالات، واحمد سمير مدير إدارة البيئة.

واستهدفت الحملة كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وقد تمكنت الحملة من ضبط 2 تروسيكل بمنطقة عبد السلام عارف، وحى الجامعة، وعربيه كارو امام منطقة الدفاع المدنى بمنطقة شارع جيهان، وسيارة ربع نقل محملين بكمية من الأجولة المستخدمة والمليئة بمخلفات الفرز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية، بعدما جمعتها عناصر إخوانية من الأسواق.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن العناصر الإخوانية كانت تسعى لإحداث أزمة من خلال تجميع الكمامات، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن في إجهاض المخطط الإخواني الإرهابي.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، بعدما جمعتها عناصر إخوانية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية
السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى شربين العام بالدقهلية

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