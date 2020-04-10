Advertisements

برلماني عن البنية التحتية الرقمية بمصر: "نمسك الخشب" (فيديو)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت نجاح منقطع النظير في مواجهة فيروس الكورونا، منوها بأن الفترة الحالية تعد اختبار حقيقي للتحول الرقمي في الدولة.

وأشار "البدوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخر يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الفترة الحالية هى أكثر الفترات في مصر استخداما لمواقع "السوشيال ميديا"، مؤكدا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال التحول الرقمي.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، "في دول بتشتكي مر الشكوى من وضع البنية التحتية لديها، ولكن مصر نمسك الخشب".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 10 ساعة

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 10 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 10 ساعات

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

برلماني: فيروس كورونا حقق دفعة قوية للتحول الرقمي في مصر

صحة الدقهلية: تعافي 7 من الحالات المصابة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر