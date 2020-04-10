بوتسوانا.. مشرعون في الحجر الصحي الإجباري بعد خرق أمر العزل

أعلنت الحكومة في بوتسوانا، اليوم الجمعة، أنه تم نقل بعض المشرعين في البلاد إلى الحجر الصحي الخاضع للإشراف بعد عدم الالتزام بتعليمات بالعزل الذاتي حيث تحاول البلاد السيطرة على انتشار فيروس كورونا.





وقد طُلب من جميع أعضاء البرلمان في البلاد، بمن فيهم الرئيس موكويتسي ماسيسي، الحجر الصحي لمدة 14 يومًا واختبارهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت عاملة صحية فحص المشرعين عن الفيروس أنها إيجابية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال بيان نشر على حساب "تويتر" الرسمي للحكومة، إن بعض أعضاء البرلمان قد خرقوا الحجر الصحي منذ ذلك الحين بالذهاب إلى محلات السوبر ماركت، ونشر الخطر.





وأضاف البيان، من ملاكي تشيباياجاي، مدير الخدمات الصحية في وزارة الصحة: "هذا أمر مؤسف ويتم إبلاغ الجمهور بأنه تم إزالة النواب من الحجر الصحي المنزلي وسيتم عزلهم بموجب الحجر الصحي الذي تشرف عليه الحكومة".





ولم يكشف عن عدد المشرعين المعنيين أو من هم.





مُنح المشرعون خيار العزل الذاتي في المنزل أو نقلهم إلى المرافق التي حددتها الحكومة بعد أن أثبتت الممرضة التي فحصتها أنها إيجابية.



