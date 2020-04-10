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مواعيد قطع المياه اليوم عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:58 ص
قطع المياه
قطع المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن بعض الأحياء من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/4/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى.

وقالت أن الأحياء التى ستشهد انقطاع الخدمة هي: (جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور). 


وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة.

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