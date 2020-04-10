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ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل لـ93 حالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 93 وفاة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن الوزارة سجلت نحو 10,095 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى الآن، وسط تحذيرات كبيرة من تفشي الفيروس في البلاد، خاصة وأنه في ازدياد.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، أنه من بين الـ10,095 إصابة، بينهم 164 في حالة صحية حرجة، و178 في حالة متوسطة و8600 في حالة خفيفة، في حين تم شفاء 1061 حالة من المصابين بالفيروس.

وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.


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