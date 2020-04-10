عثمان الحلقه 18 | تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل قيامة عثمان (أرطغرل) Ertugrul عودة تورغوت وسافجي.. اعرف موعد عرضها 

منذ بداية مسلسل قيامة عثمان حدث ما يلم يتوقعه وحتى الآن لم يمت وقد منعه من العودة مرضه وبقاءه في قيصري، وقد تعمد المنتج محمد بوزداج لاعدة أسباب سوف نقوم بشرحها لكم في السطور التالية، وحاليًا المسلسل يشهد صراع بين عثمان وأعداءه وديندار بجانب الاعداء وهي من الممكن حدوث سيناريوهين أحدهم هو عودة ديندار لصف عثمان من جديد بعد أن يعلم أن عليشار هو من قتل باتور الب ابنه.





وليس عثمان حتى يوقع بينهم حيث نتوقع ان يمتد وجود ديندار حتى الجزء الثانى حتى يعود أرطغرل ويموت فى القبيلة وهكذا يبدء الصراع بين عثمان وعمه على سيادة القبيلة .





قيامة عثمان الحلقة 18

او ان المنتج سوف ينهى أمر ديندار قبل نهاية الجزء الاول من المسلسل وذلك بسبب غباءه وطمعه فى السيادة وقد تحدثنا فى مواضيع سابقه ان نهاية الجزء الاول من المسلسل كان سيكون فى الحلقة رقم 23 من المسلسل ولكن الاحداث الحالية تجعل الوضع مختلف بسبب أنتشار فيروس كورونا فى تركيا .وهكذا قد يعود الجزء الثانى ويحدث فيه قفزة زمينة كبيرة ويكون بداية الجزء الثانى هو وصول خبر مو أرطغرل الى القبيلة على يد تورغوت ويتم تشيع الجنازة فى القبيلة ولكن ينتكلم حول لماذا حدث كل هذا فى الجزء الاول وكان سيناريو المرض.





عودة تورغوت وسافجي بخبر موت أرطغرل

قد يقول البعض انه فعل هذا بسبب تاخير عودة تورغوت ولكن كان بالامكان أرسال تورغوت لمهمة حتى ينتهى من فيلمه الجديد ولكن نعتقد انه أرطغرل سيعود من أجل ان يقول وصاياه لابناءه ويترك القبيلة تحت سيادة عثمان حتى تبدء معه قيامة الدولة العثمانية





موعد عرض الحلقة 18 بعد تاجيلها

ولا تزال موعد عرض الحلقة رقم 18 من المؤسس عثمان مجهولة وذلك بعد تصريحات المنتج محمد بوزداغ وبعض الابطال ان المسلسل قد توقف التصوير فيه حتى أشعار أخر وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التى أصابت عدد كبير من المواطنين فى تركيا وكان لها دور كبير فى توقف عدد من المسلسلات التركية عن التصوير ومن بينها مسلسلكم المحبوب المؤسس عثمان.



