Advertisements

عثمان الحلقه 18 | تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل قيامة عثمان (أرطغرل) Ertugrul عودة تورغوت وسافجي.. اعرف موعد عرضها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:09 م
قيامة عثمان الحلقه 18
قيامة عثمان الحلقه 18

عثمان الحلقه 18 | تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل قيامة عثمان (أرطغرل) Ertugrul عودة تورغوت وسافجي.. اعرف موعد عرضها 

منذ بداية مسلسل قيامة عثمان حدث ما يلم يتوقعه وحتى الآن لم يمت وقد منعه من العودة مرضه وبقاءه في قيصري، وقد تعمد المنتج محمد بوزداج لاعدة أسباب سوف نقوم بشرحها لكم في السطور التالية، وحاليًا المسلسل يشهد صراع بين عثمان وأعداءه وديندار بجانب الاعداء وهي من الممكن حدوث سيناريوهين أحدهم هو عودة ديندار لصف عثمان من جديد بعد أن يعلم أن عليشار هو من قتل باتور الب ابنه.

وليس عثمان حتى يوقع بينهم حيث نتوقع ان يمتد وجود ديندار حتى الجزء الثانى حتى يعود أرطغرل ويموت فى القبيلة وهكذا يبدء الصراع بين عثمان وعمه على سيادة القبيلة .

قيامة عثمان الحلقة 18
او ان المنتج سوف ينهى أمر ديندار قبل نهاية الجزء الاول من المسلسل وذلك بسبب غباءه وطمعه فى السيادة وقد تحدثنا فى مواضيع سابقه ان نهاية الجزء الاول من المسلسل كان سيكون فى الحلقة رقم 23 من المسلسل ولكن الاحداث الحالية تجعل الوضع مختلف بسبب أنتشار فيروس كورونا فى تركيا .وهكذا قد يعود الجزء الثانى ويحدث فيه قفزة زمينة كبيرة ويكون بداية الجزء الثانى هو وصول خبر مو أرطغرل الى القبيلة على يد تورغوت ويتم تشيع الجنازة فى القبيلة ولكن ينتكلم حول لماذا حدث كل هذا فى الجزء الاول وكان سيناريو المرض.

عودة تورغوت وسافجي بخبر موت أرطغرل
قد يقول البعض انه فعل هذا بسبب تاخير عودة تورغوت ولكن كان بالامكان أرسال تورغوت لمهمة حتى ينتهى من فيلمه الجديد ولكن نعتقد انه أرطغرل سيعود من أجل ان يقول وصاياه لابناءه ويترك القبيلة تحت سيادة عثمان حتى تبدء معه قيامة الدولة العثمانية

موعد عرض الحلقة 18 بعد تاجيلها
ولا تزال موعد عرض الحلقة رقم 18 من المؤسس عثمان مجهولة وذلك بعد تصريحات المنتج محمد بوزداغ وبعض الابطال ان المسلسل قد توقف التصوير فيه حتى أشعار أخر وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التى أصابت عدد كبير من المواطنين فى تركيا وكان لها دور كبير فى توقف عدد من المسلسلات التركية عن التصوير ومن بينها مسلسلكم المحبوب المؤسس عثمان.

عثمان الحلقه 18 | تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل قيامة عثمان (أرطغرل) Ertugrul عودة تورغوت وسافجي.. اعرف موعد عرضها 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل قيامة عثمان الحلقه 18 مسسلسل المؤسس عثمان قيامة عثمان 18 المؤسس عثمان الحلقه 18 من مسلسل قيامة عثمان ارطغرل

أخبار تهمك

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 10 ساعات

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

منذ ساعة و نصف

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 20 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

منذ أقل من ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مترجم على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل مدبلج .. "نهاية الأم هايماه"| التشويق

أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 129 مترجم على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل مدبلج| التشويق

شاهد الان بالفيديو.. حلقة ارطغرل 132 كاملة من الجزء الخامس Ertuğrul حلقة 132 مترجمة على موقع النور

شاهد الآن.. مسلسل أرطغرل الحلقة 132 مترجمة Ertuğrul موقع النور يوتيوب | ارطغرل 132 مترجمة Diriliş Ertuğrul أهم الأحداث

شاهد.. تفاصيل الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 مترجمة للعربية

شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة Kuruluş Osman قناة ATV التركية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر