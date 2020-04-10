ثلاثة صفقات يحددها مانشستر يونايتد خلال الميركاتو

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة ان استقر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولسكاير على ثلاثة مراكز يريدون تعزيزها خلال الانتقالات الصيفية.





يبدو أن مانشستر يونايتد قد تحولوا إلى منافسين قويين تحت قيادة سولسكاير ، بعد أن خاضوا 11 مباراة دون هزيمة قبل توقف الموسم بسبب وباء فيروس الكورونا.





أفادت أخبار أن مانشستر يونايتد يخطط بالفعل للموسم المقبل. على الرغم من عدم التأكد عن موعد استئناف موسم 2019-2020.





وأوضح التقرير أن المدرب سولسكاير قد وضع قائمة مختصرة من الخيارات ، تتكون من الجناحين وصانعي اللعب ولاعبي الوسط.





ويعتبر جاك جريليش لاعب أستون فيلا وجادون سانشو من بوروسيا دورتموند من بين اللاعبين الذين يلاحقهم مانشستر يونايتد.





وأكد أن هناك خمسة لاعبين من يونايتد قد يكونون في طريقهم للخروج من أولد ترافورد في الصيف للمساعدة في جمع المزيد من الأموال.