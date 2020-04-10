"مياه سوهاج": الانتهاء من أعمال الكلور لـ159 محطة ارتوازية

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بإن الشركة انتهت من أعمال الكلور بـ159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين.





وأوضح رئيس الشركة أنه تم كلورة عدد 25 محطة ارتوازية بمركز طما وعدد 7 محطات بمركز طهطا وعدد 10 محطات بمركز جهينة وعدد 16 محطة بمركز المراغة، بجانب كلورة عدد 26 محطة بمركز سوهاج وعدد 18 محطة بالمنشاة وعدد 4 محطات بأخميم وعدد 12 محطة بساقلتة، كما تم الانتهاء من كلورة 9 محطات بجرجا و 8 محطات بمركز دار السلام و 24 محطة بمركز البلينا.





وأكد اللواء مهندس محمد بدرى أن كلورة محطات المياه الارتوازية تأتى كإجراء احترازي لضمان جودة مياه الشرب وتحسين جودة شبكات المياه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



