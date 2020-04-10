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ضبط متهمين يسرقان السلاسل الذهبية من السيدات بحدائق القبة
الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:14 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات حال سيرهن بالطريق العام.
وتبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهما سلاح ناري "فرد خرطوش".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتصرفهما في السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيء النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية" (صاحبي محلي مشغولات ذهبية).
وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على السلسلة والمتهمين واتهمتهما بالسرقة.
كما اعترف المتهمان بارتكابهما 5 حوادث سرقة (سلاسل ذهبية) من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما لدى عملائهم المشار إليهم، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة مواطني القاهرة
ومن ناحية اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.
بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.
وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.
وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.
ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بأسلوب "المفتاح المصطنع".. ضبط لص سيارات بالقاهرة
وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.
كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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