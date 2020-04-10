ضبط متهمين يسرقان السلاسل الذهبية من السيدات بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات حال سيرهن بالطريق العام.





وتبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهما سلاح ناري "فرد خرطوش".



