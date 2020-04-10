Advertisements

العاملين بالجهاز المركزى للتعمير يتبرعون بجزء من دخلهم لصالح "تحيا مصر"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:14 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بإن نحو ٥٠ عاملاً بالجهاز المركزى للتعمير، تقدموا بطلب لخصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه من مستحقاتهم المالية، لصالح صندوق "تحيا مصر"، موضحاً أنه تبرع بـ٢٥ ٪ من راتبه لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأشاد  نصار، بهذه المبادرة الوطنية من العاملين بالجهاز المركزى للتعمير، وحسهم الوطنى، ورغبتهم فى المساهمة الفاعلة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها بلادنا الحبيبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق تحيا مصر تحيا مصر العمالة الغير منتظمة الجهاز المركزي للتعمير

أخبار تهمك

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 14 ساعة

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 10 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 10 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

منذ أقل من ساعة

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

منذ ساعة و نصف

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمام الأكبر يتبرع بنصف مليون جنيه لـ"تحيا مصر"

بعد تبرع جيهان السادات.. أبرز 10 شخصيات دعموا صندوق "تحيا مصر"

مجلس الدولة يتبرع لصالح الأسر المتضررة من كورونا

الكنيسة وقناة السويس والقضاء الأعلى.. جهات تتبرع إلى "تحيا مصر" لمنع تفشي كورونا

آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر