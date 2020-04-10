العاملين بالجهاز المركزى للتعمير يتبرعون بجزء من دخلهم لصالح "تحيا مصر"





قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بإن نحو ٥٠ عاملاً بالجهاز المركزى للتعمير، تقدموا بطلب لخصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه من مستحقاتهم المالية، لصالح صندوق "تحيا مصر"، موضحاً أنه تبرع بـ٢٥ ٪ من راتبه لصالح صندوق "تحيا مصر".





وأشاد نصار، بهذه المبادرة الوطنية من العاملين بالجهاز المركزى للتعمير، وحسهم الوطنى، ورغبتهم فى المساهمة الفاعلة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها بلادنا الحبيبة.



