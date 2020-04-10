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"المجتمعات العمرانية" تتابع سير العمل بمنطقة مثلث ماسبيرو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:19 م
مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو
أحمد الشيخ

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مطار امبابة، ومثلث ماسبيرو، وعين الصيرة.

وتابع المهندس كمال بهجات، الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج الجارى تنفيذها لمن يرغب في العودة من سكان  منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها، وأثنى على التزام الشركات المنفذة للمشروعات بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المطلوبة، وكذا إتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد لحماية العاملين بالموقع.

وأوضح المهندس صلاح متولى، أنه يجري تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين من المقرر أن يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما سيتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.

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