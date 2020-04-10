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إندونيسيا.. وفاة طبيبة بكورنا تكشف عن مخاطر مفجعة لمعركة الفيروس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عندما دفنت راتي بورواريني، الطبيبة الإندونيسية، عند الغسق في مقبرة بالعاصمة جاكرتا، فقط ابنها "فيروس" هو من رأى تابوتها المغلف بالبلاستيك المستخدم لضحايا فيروس كورونا ينزل في القبر.

وفيالتفاصيل، فإن بقية أفراد الأسرة، الذين تلقوا تعليمات بالحفاظ على مسافة آمنة، راقبوا الإجراءات من بعيد، ووقف "فيروس" بمفرده على تلة من الأرض اللينة ينوح في دعوته الإسلامية للصلاة من خلال كمامته، كما أوردت وكالة "رويترز".

قبل أسبوعين كانت الأم السليمة لطفلين البالغة 46 سنة تضحك في نزهة عائلية في باندونج، وهي مدينة في غرب جاوان بجوار حقول الفراولة والبراكين.

وهي الآن في قائمة متزايدة، واحدة من 26 طبيباً إندونيسياً قُتِلوا بواسطة فيروس كوروان COVID-19، وهو مرض تنفسي.

وقال بامبانج بورنومو، والدها المدمر البالغ من العمر 72 عامًا: "يؤسفني أن أطلب منها الذهاب إلى كلية الطب. بصراحة ما زلت أبكي كلما فكرت بها".

بعد شهر من تسجيل حالتها الأولى، سجلت إندونيسيا، التي أصيبت بـ3،293 إصابة و 280 حالة وفاة، أعلى عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على الرغم من أن خبراء الصحة يخشون أن يكون أعلى بكثير.

أثارت وفاة 26 طبيباً وتسع ممرضات، اللائي يعانين من الوباء في إندونيسيا، وهي دولة نامية مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، القلق بشأن نظام رعاية صحية غير مستعد للتعامل معه.

في إيطاليا، حيث يقترب عدد الإصابات من 140،000، توفي 96 طبيبًا. لكن لم تظهر أي حالة من بين الحالات التي يبلغ عددها 4119 حالة في ماليزيا المجاورة لجنوب شرق آسيا.

وقال بريجو سيديبراتو من الجمعية الطبية الإندونيسية: "لم تكن إندونيسيا مستعدة جيدًا في البداية، ولم يكن لدينا أيضًا الكثير من معدات الحماية الشخصية. لهذا السبب مات الكثير من الأطباء."

وامتنعت وزارة الصحة الإندونيسية وفريق عمل فيروس كورونا عن التعليق على وفيات الأطباء.

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