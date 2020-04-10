Advertisements

الغندور يكشف حقيقة الصفقات الـ8 للزمالك الصيف المقبل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور نجم النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الابيض في الصيف.

 

وقال خالد الغندور عبر برنامجه على قناة "الزمالك" متحدثا عن عاشور: "ما يقال عن تعاقد الزمالك مع 8 صفقات في الصيف غير صحيح ومن المتوقع ألا يتجاوز النادي الأربع صفقات".

 

وتابع: "الزمالك يسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع وصانع ألعاب ورأس حربة".

 

وواصل الغندور: "لن نتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي حتى ولو لعب للأبيض مجانا وهو ما ينطبق أيضا على أحمد فتحي".

 

وأنهى خالد الغندور حديثه قائلا: "بعض مسؤولي الأهلي يسعون دائما لإقحام اسم الزمالك في أزمة ثنائي الأحمر، وهو ما نرفضه تماما".

 

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

منذ ساعة و نصف

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

جرعة عقار قمل الرأس.. طبيب بهارفارد يزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 10 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة إغلاق الأسواق وطرح علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. زيدان يضحي بنجم الريال لضم هالاند

منذ أقل من ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 20 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 10 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مُصاب وحالتان وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب الكورونا في شبرا الخيمة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

09:09 ص

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر