الغندور يكشف حقيقة الصفقات الـ8 للزمالك الصيف المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور نجم النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الابيض في الصيف.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه على قناة "الزمالك" متحدثا عن عاشور: "ما يقال عن تعاقد الزمالك مع 8 صفقات في الصيف غير صحيح ومن المتوقع ألا يتجاوز النادي الأربع صفقات".

وتابع: "الزمالك يسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع وصانع ألعاب ورأس حربة".

وواصل الغندور: "لن نتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي حتى ولو لعب للأبيض مجانا وهو ما ينطبق أيضا على أحمد فتحي".

وأنهى خالد الغندور حديثه قائلا: "بعض مسؤولي الأهلي يسعون دائما لإقحام اسم الزمالك في أزمة ثنائي الأحمر، وهو ما نرفضه تماما".