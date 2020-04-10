ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

تمكن أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية، من داخل مخزن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وإلقاء القبض عليهم.





وتبلغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مصنع ملابس، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية (2 مكنسة كهربائية و2 غسالة أطباق و2 مكواة كهربائية و3 مروحة بوكس ومكواة شعر واستشوار ودفاية و2 غسالة و2 عصارة كهربائية وفرن كهربائي و2 طقم توابل وقطاعة لحوم) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملة بذات المصنع، وزوجها سائق.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلي" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات.





وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



