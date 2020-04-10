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لايبزج يصدم ليفربول بشأن فيرنر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:27 م
فيرنر
فيرنر
وكالات
قلل أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم من أهمية شائعات اقتراب تيمو فيرنر بشكل كبير من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، قائلا إنه مطمئن بشكل كبير إزاء موقف اللاعب.

وتردد أن التعاقد مع المهاجم فيرنر /24 عاما/ بات من أولويات نادي ليفربول لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى تخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقدم الألماني الدولي فيرنر انطلاقة رائعة في الموسم الحالي من الدوري الألماني (بوندسليجا) وسجل 21 هدفا في 25 مباراة، وقد ارتبط اسمه بأندية كبيرة أخرى مثل بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، حسب ما أشارت إليه صحيفة "مترو" البريطانية اليوم الجمعة.

وكان فيرنر قد أثار الشائعات حول أنه قريب من الانتقال إلى ليفربول، عندما أثنى في شباط/فبراير الماضي على المدرب يورجن كلوب كما اثنى على ليفربول عندما وصفه بأنه "أفضل فريق في العالم"، لكن مينتزلاف قال إنه ومجلس إدارة النادي الألماني يتمتعون بالهدوء رغم الشائعات.

وقال مينتزلاف في تصريحات لشبكة "سكاي دويتشلاند" :"لم يشر اللاعب حتى الآن إلى رغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم... ولديه عقد يستمر حتى 2023 ."

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