جهاز القاهرة الجديدة: مصادرة معدات وشدادات لـ 5 مخالفات بناء





قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإنه تم إزالة ٥ مخالفات أعمال بناء بعدة مناطق بالمدينة، موضحا أن الإزالات تمثلت فى فك الشدات الخشبية بالأدوار المخالفة ومصادرة المعدات ببعض المخالفات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأوضح المهندس أمين غنينم، أنه تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية ومصادرة المعدات لدور مخالف بإحدى عمارات الحى الخامس بالتجمع الخامس، وكذا فك شدة خشبية لمخالفة بناء بعمارة بالبنفسج بالتجمع الأول، ومصادرة المعدات وأخذ تعهد على المهندس المنفذ بعدم استكمال أعمال النجارة مرة أخرى.





وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على الونش والعدة لمخالفة بناء بقطعة بالمجاورة الخامسة بمنطقة 1107 التجمع الأول، وكذا تم فك شدة خشبية بقطعة فى منطقة 3 بالتجمع الأول.





وأكد المهندس أمين غنيم استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.



