على الحدود الروسية.. تسعى الصين لاحتواء تدفق فيروس كورونا

تقوم مدينة سويفنهي الصغيرة في الصين على الحدود مع روسيا بتطوير دفاع عاجل بشكل متزايد ضد موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى مع عودة الحشود إلى المطاعم والمحلات التجارية في معظم أنحاء البلاد.





وشهدت سويفنهي في إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال شرق الصين تدفقا للصينيين العائدين إلى ديارهم، والعديد من المصابين بالفيروس، يسافرون برًا من مدينة فلاديفوستوك الروسية في الشرق الأقصى بعد أن سافروا من موسكو، كما أوردت وكالة "رويترز".





أوقفت روسيا جميع رحلاتها إلى الصين في 14 فبراير وأغلقت حدودها البرية أمام حركة المرور القادمة من الصين في يناير. وهذا يعني أن الطريق عبر سويفنهي عن بعد هو واحد من الخيارات القليلة للعديد من الصينيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.





في يوم الخميس، ذكرت سويفنهي أن لديها ما مجموعه 123 حالة فيروس كورونا مستوردة، ما يقرب من 97 ٪ من الحالات في هيلونغجيانغ.





تم إخبار سكان المدينة البالغ عددهم 70.000 نسمة بالبقاء في المنزل، ولا يمكن سوى شخص واحد لكل أسرة التسوق لشراء الضروريات كل ثلاثة أيام. لا يسمح للحافلات العامة وسيارات الأجرة بمغادرة وسط المدينة.