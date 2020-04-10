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أحمد عز يكشف لجمهوره كيف يقضي يومه في فترة الحجر المنزلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

أعلن الفنان أحمد عز، حرصه على ممارسة ثلاثة طقوس أثناء فترة الحجر المنزلي، وذلك بعد توقف تصوير مسلسله "هجمة مرتدة"، وخروجه من السباق الرمضاني لتطلب أحداثه السفر خارج مصر، وهو ما يتعذر تنفيذه بعد قرار تعليق حركة الطيران في مصر بسبب فيروس"كورونا" المستجد.

وقال عز في تصريحات صحفية له، إنه يلزم منزله ولا يغادره إلا للضرورة القصوى، كما يجري يومياً لمدة نصف ساعة في محيط بيته للحفاظ على لياقته البدنية، مضيفاً أنه يشاهد يومياً عدداً من الأفلام عبر منصة نيتفليكس.

وطالب الفنان محبيه بالالتزام بمنازلهم لحين تجاوز أزمة هذا الوباء بسلام.

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