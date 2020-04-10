ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 335 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (89) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير " (11) دراجة نارية مخالفة (14) مخالفة شروط الترخيص.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".





وأسفرت الجهود عن ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، و بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



