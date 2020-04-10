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ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:33 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 335 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (89) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير " (11) دراجة نارية مخالفة (14) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".

وأسفرت الجهود عن ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط  قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، و بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الأتي: 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 758 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 814 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3981 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الإستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 2 قضية متنوعة.

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