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مدير التميز العلمي للفيروسات: "انتهكنا حرمة الحيوان فظهر كورونا"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد أحمد علي، مدير مركز التميز العلمي للفيروسات، إن سرعة انتشر فيروس كورونا غير عادية، وهو ما يزيد خطورته، فضلا على أنه ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، معلقا: "إحنا انتهكنا حرمة الحيوان، وربينا لحد الأسد.. فطبيعي يظهر حاجة زي كده".

وأشار "علي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع الحرارة يؤثر على نشاط الفيروس، ولكن لا يقضي عليه، معقبا: "لو حد مصاب بالكورونا وعطس في وسط مجموعة، فالفيروس سينتقل لهم سواء درجة الحرارة 100 أو 20 درجة".

ولفت مدير مركز التميز العلمي للفيروسات، إلى أن فترة وجود الفيروس في الجو الحار تقل، منوها بأن 80% من الأشخص يمكن أن يصابوا بالفيروس ويتم شفائهم دون أن يشعروا، ولكن أعمار معينة، مؤكدا أنهم يعملون بقوة للوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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