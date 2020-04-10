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بشرى: "أنا مريضة وعندي أزمة تنفسية"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر

كشف الفنانة بشرى، في بث مباشر، على "إنستجرام" استمرارها في تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "قمر آخر الدنيا" رغم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفها على عائلتها، خاصة أنها مريضة حساسية ربو.

وقالت: "مش مضطرة أنزل أشتغل، ممكن أقعد في بيتي مع ولادي، خاصةً أن المسئوليات زادت عن العادى وبقيت بشتغل مدرسة كمان، وده حمل أكبر عليا، بس بنزل عشان الراجل اللى دافع فلوس في مسلسل وابتدى شغل قبل انتشار الفيروس ميخسرش".

وأكدت أنها خائفة للغاية وتتمنى أن تجلس فى منزلها ولا تخرج نهائيًا منه، كاشفةً عن طبيعة مرضها الذي يمنعها من الغناء قائلة: "أنا مريضة ربو وعندي أزمة تنفسية طول السنة".

وتابعت بشرى: "أنا أقدر أستحمل وأكفى نفسي من المدخرات، بس كمان في عمال إضاءة وديكور ونضافة شغلتهم موسمية زيي؛ ومش عاملين حسابهم على القعدة دي ومعندهمش مصدر رزق تاني".

وأضافت: "مش معنى إننا بنشتغل وبنكمل تصوير يبقى نتشتم أنا مش هقبل الشتيمة من حد، إنت بتنتقدني ليه مش من حقك، أنا كل يوم بخاف أكون لقطت عدوى من حد وأضر أهلي وفي ناس مناعتها قوية مش بتبان عليها الأعراض ممكن ينقل الفيروس".

وأردفت: "بحتاج تنفس من فترة للتانية، وده اللى بيخليني مبغنيش طول السنة عشان أزمة في النفس، وبحاول أغنى فى الوقت اللي بكون بقدر فيه".

وتحدثت عن الأجور التي يحصل عليها الفنانون والهجوم عليهم قائلة: "اللي بياخدوا ملايين من الفن معدودين على الصوابع وبياخذوا هذه الأرقام لأسباب هي جلب الإعلانات، لأن الدعاية على أسمائهم تأتى بإعلانات أكبر".

وأضافت: "إحنا في أيام مفيهاش مزايدات، الكل متساوى بسبب كورونا مفيش أفضلية لحد دي رسالة ربنا بعتهالنا إن كلنا في نفس المأساة".

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